السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر زرقاء.. السيتي يهزم اليونايتد ويتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

إلكاي جندوجان
إلكاي جندوجان

حقق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الانجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، بهدفين مقابل هدف.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، طالع تفاصيل أحداث الشوط الأول من هنا.


وواصل مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، كما استمرت الأفضلية الهجومية للسيتي على مستوى الفرص، فيما لم يهدد لاعبو يونايتد المرمى بأي فرصة.


وسجل إلكاي جندوجان الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 بعد ركلة ركنية لعبها كيفن دي بروين ووصلت له على حدود منطقة الجزاء وسددها جندوجان بقدمه اليسرى وسكنت الشباك على يمين الحارس دي خيا.


وهدد لاعبو مانشستر سيتي مرمى يونايتد بأكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث.

 

وسجل إلكاي جندوجان الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 71 بعد كرة عرضية من فودين سددها هالاند وتصدى لها الحارس دي خيا ثم ارتدت لجندوجان وحولها في المرمى، ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل على اللاعب الألماني.


وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضغط هجومي لمانشستر يونايتد وحاولوا الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظهم في الفوز بالبطولة.


وأهدر سكوت ماكتومناي فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من كرة عرضية وصلت له ولعبها برأسه بعد ارتدادها من دفاعات السيتي، وارتطمت بيد الحارس وخرجت لركلة ركنية، نفذها برونو فيرنانديز عرضية وأبعدها دفاع السيتي.

 

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب؛ مقابل تسديدة من 11 محاولة لفريق مانشستر يونايتد وخرجت 4 من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

 

واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

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