تعادل إيجابى بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى بالشوط الأول لنهائى كأس الاتحاد

تعادل مانشستر يونايتد مع نظيره مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف لكل منهما.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة وأراد لاعبوه تسجيل هدف خاطف وتأكيد تفوقهم في المباراة مبكرًا.

وأرسل أورتيجا مورينو، حارس مانشستر سيتي كرة طولية في الثواني الأولى من عمر المباراة حولها إرلينج هالاند برأسه ناحية عمق الملعب وحاول فيكتور ليندلوف، مدافع يونايتد، إبعاد الكرة ووصلت أمام إلكاي جوندوجان وسددها مباشرة في المرمى وسكنت الركن الأيسر الأعلى للشباك.

وضغط مانشستر سيتي على دفاعات يونايتد خلال الدقائق التالية من عمر المباراة وواصلوا استحواذهم على مجريات اللعب وحاولوا تسجيل الهدف الثاني وزيادة فارق الأهداف، فيما تقدم يونايتد للهجوم وحاول لاعبوه استغلال تقدم مانشستر سيتي للهجوم واستغلال المساحات خلف الدفاع لخلق مساحة للتسجيل.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بسبب وجود لمسة يد على جريليتش، لاعب السيتي، وسددها برونو فيرنانديز على يمين الحارس وسكنت الشباك.

واندفع لاعبو مانشستر سيتي للهجوم في الدقائق التالية وضغطوا على دفاعات يونايتد لتسجيل هدف الفوز، فيما اعتمد لاعبو يونايتد على امتصاص ضغط وهجوم السيتي ثم التحول بالهجوم المرتد السريع.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة ركنية في الدقيقة 41 نفذها كريستيان إريكسن داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي، ووصلت الكرة أمام رافائيل فاران الذي سددها بقدمه اليسرى ومرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 6 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق مانشستر يونايتد وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق مانشستر يونايتد.