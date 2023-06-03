السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: فرنسا طرف نشيط فى الصراع بين روسيا وأوكرانيا ويجب محاسبتها

بيسكوف
بيسكوف

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن فرنسا طرف نشيط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، في تصريحات لقناة روسيا 1.

وأضاف بيسكوف أن فرنسا يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكنها أن تدعي دور الوسيط.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لم أر أو أسمع أي تصريحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة، ولكن في هذه الحالة، يصعب تصنيف فرنسا دولة محايدة، دولة يمكنها أن تدعي نوعا ما دور الوسيط مثل البرازيل، مثل الصين، مثل البلدان الإفريقية مثل الفاتيكان".

وأضاف بيسكوف أنه لم يعد بإمكان باريس فرنسا القيام بذلك، لأنها طرف نشط في هذا الصراع، ومشارك من جانب أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة محاسبة فرنسا على ذلك.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي اتصالات من شأنها تحقيق أهداف روسيا بوسائل غير عسكرية.

ولفت بيسكوف إلى أن كييف أداة للصراع، والغرب الجماعي يشن حربًا مشتركة ضد روسيا.

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى العلاقات بين الأعراق فى روسيا

والجمعة، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي قضايا العلاقات بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن القومي.

وقال الرئيس الروسي أثناء الاجتماع، إن تلك القضايا بالنسبة لروسيا هامة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد"، مشيرا إلى أن بعض الكارهين لبلاده يرغبون بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع الداخلي.

وأضاف بوتين: "لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد"، لافتا إلى أن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي لا بد أن يجري مع الأخذ بعين الاعتبار محاولات الكارهين لزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة فعل كل شيء حتى لا يُسمح لهؤلاء بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

فرنسا روسيا أوكرانيا الكرملين الصين

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