العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة في بحر سنورس الغربي بالفيوم

عثر أهالي مركز سنورس بمحافظة الفيوم اليوم السبت، على جثة سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي مقتولة وقام الأهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة المسنة ووجود شبه جنائية.

كما قامت الحماية المدنية بانتشال الجثمان ووضعها على جرف البحر لحين إخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة وصرحت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد رئيس مباحث المركز بعد عمل التحريات الأولية، أن جثة سيدة المسنة مقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز شرطة الفيوم وتعمل بائعة خضار في أسواق المراكز ويرجح أن القتل تم بدافع سرقة ذهبها.

وتبذل جهود المباحث بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتهمين في قتل السيدة وعمل التحريات اللازمة للوصول للجناة والقبض عليهم لتقديمهم الي المحاكمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقته.