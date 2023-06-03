خبير اقتصادي: كشف الغاز الجديد إضافة قوية للاقتصاد المصري

قال حمدي صبحي الخبير الاقتصادي، إن اكتشاف الغاز الجديد في منطقة دلتا النيل البرية، إضافة قوية للاقتصاد المصري في ظل الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب تسريع عمليات الإنتاج من الحقل الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلي والصناعة المصرية والتصدير للخارج، باعتبار مصر مركز إقليمي للطاقة، ولاعب رئيسي في مجال الغاز.

وأوضح أن الكشف الجديد يدعم دور الدولة في توفير الغاز للصناعة والمصانع، بالإضافة لدعم دور الدولة في ملف تصير الغاز الطبيعي للخارج وجلب العملة الصعبة.

كانت شركة «فينترسال دِيا» الألمانية، أعلنت الخميس الماضي، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، وتركّزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبوماضي داخل امتياز دسوق، بموجب اتفاقية تطوير الحقول في هذه المنطقة.