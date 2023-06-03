"مش من المنهج".. أزمة في امتحان مدرسة HST و"التعليم" تحقق

حالة من الجدل أثيرت بين طلاب مدرسة «أتش إس تى» وهى مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك بعدما واجه الطلاب اليوم أزمة فى الامتحانات.

استقبلت “الدستور” استغاثة من أولياء الأمور محتواها: «الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نحن طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي دبلوم مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية تخصص ذكاء لصطناعي.. نلتمس فى هذه الاستغاثة صدركم وحكمتكم للنظر إلى شكوانا كأب لأبنائنا وأخ لنا والبت فيها كما ترونه مناسبا للأحداث التالية لامتحان في مادة التخصص اليوم السبت الموافق ٣ يونيه».

وقالوا: «بداية نظام الامتحان مختلف عن نظام الامتحان التجريبي الذي تم عمله في الترم الثاني وشكل الأسئلة غريب جدا عليهم وغير مباشر وأن الامتحان عبارة عن 50% خارج المنهج المشروح و40% خارج بنوك الاسئلة التي تم التدريب عليها وذلك على أساس أن الامتحان التجريبي بمثابة تدريب على امتحان آخر العام وعدد الأسئلة في الامتحان التجريبي 60 سؤال في حين أن امتحان آخر العام 100 سؤال».

واستكملوا: «الـ PDF الذي تم إرساله إلى الوزارة لم يتم شرحها كاملة للأولاد وكان ذلك بناء على وجهة نظر المهندسين بالمدرسة أن هذه المذكرات مناهج تفوق قدرات سن الطلاب في هذه المرحلة .. علما بأن هذا الامتحان عليه 35% من المجموع الكلي لنسبة النجاح.. لذا نرجو من سيادتكم إعادة الامتحان للأولاد طبقا للمناهج المشروحة ، أو تصحيح الامتحان على الأسئلة التي تم شرحها فقط للأولاد».

بالتواصل مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، قال لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات بالوزارة استقبلت هذه الاستغاثة ويتم التحقيق فيها، مؤكدًا أنه إذا كان الامتحان من خارج المنهج بالفعل سيتم اعتبار ذلك فى التصحيح.