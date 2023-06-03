السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مش من المنهج".. أزمة في امتحان مدرسة HST و"التعليم" تحقق

مدرسة اتش إس تى
مدرسة اتش إس تى

حالة من الجدل أثيرت بين طلاب مدرسة «أتش إس تى» وهى مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك بعدما واجه الطلاب اليوم أزمة فى الامتحانات. 

استقبلت “الدستور” استغاثة  من أولياء الأمور محتواها: «الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نحن طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي دبلوم  مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية  تخصص ذكاء لصطناعي..  نلتمس فى هذه الاستغاثة صدركم وحكمتكم للنظر إلى شكوانا كأب لأبنائنا وأخ لنا والبت فيها كما ترونه مناسبا للأحداث التالية لامتحان في مادة التخصص اليوم السبت الموافق ٣ يونيه».

وقالوا: «بداية  نظام الامتحان مختلف عن نظام الامتحان التجريبي الذي تم عمله في الترم الثاني وشكل الأسئلة غريب جدا عليهم وغير مباشر وأن الامتحان عبارة عن 50% خارج المنهج المشروح و40% خارج بنوك الاسئلة التي تم التدريب عليها وذلك على أساس أن الامتحان التجريبي بمثابة تدريب على امتحان آخر العام  وعدد الأسئلة في الامتحان التجريبي 60 سؤال في حين أن امتحان آخر العام 100 سؤال».

 

واستكملوا: «الـ PDF الذي تم إرساله إلى الوزارة لم يتم شرحها كاملة للأولاد وكان ذلك بناء على وجهة نظر المهندسين بالمدرسة أن هذه المذكرات مناهج تفوق قدرات سن الطلاب في هذه المرحلة .. علما بأن هذا الامتحان عليه 35% من المجموع الكلي لنسبة النجاح.. لذا نرجو من سيادتكم إعادة الامتحان للأولاد طبقا للمناهج المشروحة ، أو تصحيح الامتحان على الأسئلة التي تم شرحها فقط للأولاد».

 

بالتواصل مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، قال لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات بالوزارة استقبلت هذه الاستغاثة ويتم التحقيق فيها، مؤكدًا أنه إذا كان الامتحان من خارج المنهج بالفعل سيتم اعتبار ذلك فى التصحيح. 

الامتحان التجريبي الامتحان التجريب التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى التخ الامتحانات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي التكنولوجيا التطبيقية

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

سقوط شاب من مصعد عقار فى الشيخ زايد

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

بنسبة نجاح 79.10%.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة