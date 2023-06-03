لو فاتك التريند| استلام 25 ألف رأس ماشية.. ورئيس الوزراء يتابع خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

رئيس الوزراء يتابع العمل بخطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير جميع الموانئ المصرية.. للمزيد اضغط هنا.

المصيلحي: استلام 25 ألف رأس ماشية من 3 دول استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وجيبوتي وأوغندا وضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس 2023

تصدر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس القائمة البحثية عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الطلاب بالمحافظة حيث أجرى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اتصالا هاتفيا معهم لتهنئتهم بشكل رسمي على تفوقهم الدراسي.. للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية": وافدون سودانيون يشيدون بدور مصر فى تسهيل الإجراءات بمعبر قسطل

قال محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر قسطل البري، إن المعبر يستقبل على مدار الساعة أعدادًا كبيرة من الوافدين من السودان هربًا من النزاع المسلح، مؤكدًا أن السلطات المصرية تقدم لهم كل الخدمات.. للمزيد اضغط هنا.

قرار جديد بشأن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب

قررت جهات التحقيق في الجيزة، إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة أبو شنب، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهم فيها بالتسبب في إصابة جاره بإهماله وعدم إحترازه بترك كلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه وإصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة حتى وفاته.. للمزيد اضغط هنا.

بابا الفاتيكان يزور منغوليا سبتمبر المقبل.. ويركز على علاقتها بالصين

يزور البابا فرنسيس منغوليا مطلع سبتمبر المقبل في أول زيارة لحبر أعظم للدولة الآسيوية ذات الأغلبية البوذية حسبما أعلن الفاتيكان في بيان.. للمزيد اضغط هنا.

التفاصيل الكاملة في إيقاف قيد الزمالك بسبب سبورتنج لشبونة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر التطورات الخاصة بقضية سبورتنج لشبونة البرتغالي مع محمود عبد الرازق شيكابالا وصدور حكم نهائي من محكمة كاس.. للمزيد اضغط هنا.

تأثير السمنة على مستويات الكوليسترول.. وكيف تحمي نفسك؟

يعاني الكثير من الأشخاص من السمنة المفرطه والتي تشكل من خطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل وأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. للمزيد اضغط هنا.

الجمعة.. "أساسيات السيناريو السينمائى" في ورشة بمتحف نجيب محفوظ

تحت عنوان "أساسيات السيناريو السينمائى"؛ تبدأ ثانى فعاليات ورشة "تنمية" بمتحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، فى تمام الساعة الثالثة عصر الجمعة الموافق 9 يونيو الجاري.. للمزيد اضغط هنا.