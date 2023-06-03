السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. "أساسيات السيناريو السينمائى" في ورشة بمتحف نجيب محفوظ

متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ

تحت عنوان "أساسيات السيناريو السينمائى"؛ تبدأ ثانى فعاليات ورشة "تنمية" بمتحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، فى تمام الساعة الثالثة عصر الجمعة الموافق 9 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يحاضر فى الورشة الدكتور نادر رفاعي وتشمل 8 محاضرات فى: مفهوم السيناريو السينمائي، مفهوم المشهد السينمائي، عناصر البناء الدرامى، حرفية رسم الشخصيات، مفهوم الحوار السينمائي، أساسيات المكان السينمائي، عناصر السرد السينمائي، مفهوم النوع الفيلمى، وسيناريو الفيلم الروائي القصير والوثائقى.

جدير بالذكر أن ورشة "تنمية" مزيج من الورش في مختلف المجالات الأدبية والفنية والفكرية، تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطّاقات الإبداعية لتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز، إشراف د. شهد مختار.

المشاركة فى الورشة مجانا عن طريق ملىء استمارة المشاركة من خلال الرابط التالى: https://docs.google.com/.../1F5rqlUXPww1sDspnbxj3ljh.../edit

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أساسيات السيناريو السينمائي متحف نجيب محفوظ صندوق التنمية الثقافية السيناريو السينمائي ورشة تنمية التنمية الثقافية

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