التفاصيل الكاملة فى إيقاف قيد الزمالك بسبب سبورتنج لشبونة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بقضية سبورتنج لشبونة البرتغالي مع محمود عبد الرازق شيكابالا وصدور حكم نهائي من محكمة كاس.

وأكد المصدر أن الاستئناف الذي تقدم به الزمالك تم رفضه من جانب المحكمة الدولية، وأصبح الزمالك ملزما بدفع قيمة المبلغ كاش لنادي سبورتنج لشبونة والبالغ مليونا و400 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن الزمالك أصبح مهددا بإيقاف القيد حال عدم سداد المبلغ للنادي البرتغالي في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك في مفاوضات مع النادي البرتغالي حاليًا لتقسيط قيمة الغرامة الموقعة على الزمالك.

وشدد المصدر على أن الزمالك سبق وتقدم باستئناف على الحكم في محاولة لحل الأمر بصورة ودية، لكن سبورتنج لشبونة ما زال يرغب، حتى الآن، في الحصول على قيمة الغرامة كاش، وهو ما يمثل أزمة للزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.