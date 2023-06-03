قرار جديد بشأن زوج الإعلامية أميرة أبوشنب

قررت جهات التحقيق في الجيزة إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة أبو شنب، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهم فيها بالتسبب في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك كلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه وإصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة حتى وفاته.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم - زوج المذيعة أميرة أبو شنب - احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتسبب في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك كلب دون قيد أو تكميم، ما أسفر عنه عقر الكلب للمجني عليه وإصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة حتى وفاته.