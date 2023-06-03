تصدر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس القائمة البحثية عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الطلاب بالمحافظة حيث أجرى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اتصالا هاتفيا معهم لتهنئتهم بشكل رسمي على تفوقهم الدراسي.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس 2023

خصص موقع الدستور لطلاب الصف الثالث الإعدادية بكفر الشيخ رابط إلكتروني يمكن من خلاله الحصول على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 (من هنا) عقب إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق وإتباع الخطوات اللازمة للحصول على درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

وكانت قد أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات درجات طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني على رأسهم محافظة القاهرة، دمياط، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، الإسكمدرية، جنوب سيناء، القليوبية، البحر الأحمر، الدقهلية، أسوان خلال الأيام الماضية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ عبر الدستور

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن درجاتهم من خلال موقع الدستور الإلكتروني عقب إدخال بياناتهم الشخصية ورقم الجلوس في الامتحانات النهائية والتي اجريت خلال شهر مايو الماضي بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة درجات الطالب المستعلم والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يأتي ذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للقراء في عدة مجالات على رأسها التعليم والصحة والتموين حيث يمكنهم متابعة النشرة الخدمية يوميا عبر موقع الدستور.

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني

عقب تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس يترقب الطلاب موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلية المقبلة حيث يمكنهم التظلم على كافة المواد التي يشكون في درجاتهم عقب دفع رسوم إعادة تصحيح أوراق الامتحانات.

اقرأ أيضا

أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023