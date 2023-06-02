الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 إلكترونياً

مخالفات السيارات
مخالفات السيارات

الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 إلكترونياً من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات الإنترنت في البحث من قبل المواطنين.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بجميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 إلكترونياً للتسهيل على المواطن المصري وتوفير الوقت بدلاً من التعرض لازدحام الشوارع.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بالمحافظات لمعرفة كيفية الاستعلام وسدادا مخالفات السيارات إلكترونياً، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 إلكترونياً، وخطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة 2023.

الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 إلكترونياً

يستطيع الآن أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور المتعلقة بالمركبة الخاصة بهم، من خلال اتباع عددًا من الخطوات التي تتمثل في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر بوابة مرور مصر عبر هذا الرابط الإلكتروني أضغط هنا.

2 - ثم المستعلم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

3 - ثم تقوم باختيار أيقونة «الاستعلام».

4 - ثم اختار مخالفات رخص المركبات.

5 - ثم تقوم بتحديد ما إذا كانت تريد الاستعلام عن المخالفات من خلال كتابة حروف وأرقام الرخصة أم الأرقام فقط.

6 - ثم تقوم بإدخال الحروف والأرقام أو الأرقام فقط.

7 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على كلمة «إجمالي المخالفات».

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة

  • رقم الرخصة.
  • تحديد نوع الترخيص.
  • اختيار المحافظة.
  • اختيار وحدة الترخيص.
  • الضغط على «اجمالي المخالفات».

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك

خدمات تقدمها بوابة مرور مصر الإلكترونية

  • تجديد رخصة المركبة.
  • إصدار ملصق إلكتروني.
  • بدل فاقد رخصة المركبة.
  • بدل تالف رخصة المركبة.
  • التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.
  • بدل فاقد رخصة القيادة.
  • بدل تالف رخصة القيادة.
  • حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.
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