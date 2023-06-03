السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023.. وأسماء الأوائل

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بشكل رسمي منذ قليل ونشرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة حيث يرغب كافة طلاب الصف الثالث الإعدادي في معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ظهرت كاملة.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ معرفة درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 بشكل غلكتروني من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات المطلوبة.

ويمكن للطلاب أيضا معرفة درجاتهم من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث نشرت بالفعل دردات الطلاب في كافة المواد الدراسية عبر الموقع عقب اعتما\د النتيجة منذ قليل.

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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ

نسب نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022-2023 بكفر الشيخ الترم الثاني

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ نتيجة طلاب 3 إعدادي بشكل رسمي بنسبة مجاح عامة وصلت إلى 83.31 % فيما وصلت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية المهنية إلى 96.82% وصلت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية للصم والبكم وضعاف السمع إلى 95.88 %.

وكان قد تقدم نحو 63 ألف و 308 طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 تغيب منهم نحو 370 طالب وطالبة وحضر الامتحانات نحو 62 ألف و 938 طالب وطالبة ونجح منهم قرابة 52 ألف و 432 طالب وطالبة.

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خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023

أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 تم حصر أوائل الطلاب بالمحافظة وهم :-

  • أحرز الطالب خالد محمد إسماعيل المركز الأول بمجموع 279.5 درجة.
  • أحرزت الطالبة الزهراء محمد على المركز الأول مكرر بمجموع 279.5 درجة.
  • أحرزالطالب أحمد السيد عطية المركز الأول مكرر بمجموع 279.5 درجة.
  • أحرزت الطالبة جنى أحمد المركز الأول مكرر بمجموع 279.5 درجة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الشهادة الاعدادية الترم الثاني كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم

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