بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5 درجة، وهم: خالد محمد إسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسى بالحامول، 279.5 درجة، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزى سالم بدسوق.

كما ضمت القائمة: جنى أحمد عبدالحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق، وريواء الرفاعي علي، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلم هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وأدم عبدالمقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول.

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وأوضح اللواء جمال نورالدين، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و308 طلاب وطالبات، تغيب منهم 370 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.

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