السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ظهرت كاملة.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني

ظهرت رسميا الآن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة “الترم الثاني”، بنسبة نجاح بلغت حوالي 83.31%، واعتمد نتيجة الإعدادية المهنية “الترم الثاني” حوالي 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حوالي 95.88% “الترم الثاني”.

ظهرت كاملة.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

 نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 
 

وفي ذات السياق، أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية “الترم الثاني” بلغ حوالي 63 ألفًا و 308 طالبا وطالبه.

رابط أوائل الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ

 

كما أشار إلى أنه تغيب منهم 370طالباً، وطالبه، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432طالبًا، بنسبة 83.31% وللحصول على النتيجة عبر الدستور اضغط هنـــــــــــــــــا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس


وكانت نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على “السوشيال ميديا” منشور يفيد بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ خلال الدقائق القليلة القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023


توفر المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بعد اعتمادها من محافظ كفر الشيخ، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بكفر الشيخ، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الثاني 2022-2023، من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا


رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ  

- الدخول على موقع التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ اضغط هنـــــــــــــــــا

- اختيار نتائج الامتحانات.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي.

- ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.


خطوات تقديم تظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية


-على ولى أمر الطالب تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

-سداد الرسوم المقررة.

-يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

-الحصول على إيصال السداد.

-تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية 

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