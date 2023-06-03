السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

ينشر موقع "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني بمحافظة كفر الشيخ، حيث يمكن معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فقط، بعد اعتمادها رسميا من اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

واعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،  منذ دقائق، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31% ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 308 طالبا وطالبه، تغيب منهم 370طالباً، وطالبه، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432طالبًا، بنسبة 83.31%

التعليم الشهادة الاعدادية كفر الشيخ نجاح النتيجة

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