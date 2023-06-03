رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تحليق 38 رحلة بالون طائر في الأقصر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم السبت، 38 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 800 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات من سماء الأقصر.

وقال ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، إن سماء المدينة تزينت اليوم بـ38 رحلة بالون، أقلت على متنها 800 سائح من مختلف الجنسيات القادمين إلى الأقصر.

وأضاف أن هناك إقبالا على رحلات البالون الطائر بقوة من مختلف الجنسيات رغم ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن رحلات البالون الطائر من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في الأقصر.