السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: منظومة متكاملة لفصل صرف الأمطار عن الصرف الصحى بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولة اليوم بمحافظة الإسكندرية بدأت بتفقد منطقة محمد نجيب والتي تجري فيها أعمال مشروعات فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الإسكندرية، أنه مع التغيرات المناخية التي تواجه مصر والعالم مؤخرًا، أصبح حجم وكثافة الأمطار ضخمة جدًا.

وأشار إلى أن الإسكندرية على مدار التاريخ كانت لديها شبكة مياه صرف أمطار منفصلة عن الصرف الصحي ولكن في مرحلة ما تم إلغاؤها ودمجها مع الصرف الصحي.

وأوضح أن حجم الأمطار في يوم واحد على الإسكندرية في وقت النوات أحيانًا يفوق سعة شبكة الصرف الصحي؛ لذلك كانت تظهر مياه الأمطار في الشوارع.

وتابع: "من العام الماضي بدأنا تنفيذ منظومة متكاملة لفصل شبكة صرف الأمطار عن الصرف الصحي، من أجل صرف الأمطار بمجرد نزولها بشكل سريع ونستفيد من مياه الأمطار عن طريق توجيهها إلى مجموعة من البحيرات والمصارف والترع ضمن مشروع الدلتا الجديدة".

شبكة صرف الأمطار الصرف الصحي بالإسكندرية أمطار الاسكندرية الدكتور مصطفى مدبولي

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