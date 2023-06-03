السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات الدبلومات العملية من غرفة العمليات

تعليم دمياط
تعليم دمياط

قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصل متابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للدبلومات الفنية وإزالة أى عقبات تعوق انتظامها.

وأضاف عبدالرؤوف، أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية لضمان انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات، مشددا على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مشكلات أو عوائق يتم التواصل فورا مع غرفة عمليات المديرية، ووضع الحلول المناسبة.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن كنترول الشهادة الإعدادية بدء اليوم تلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بدميـاط، كذلك تواصل المديرية استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها يوم الإثنين ١٢ من الشهر الجاري.

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