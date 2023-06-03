السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بالغربية

طلاب
طلاب

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022/ 2023 في يومها السادس، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالبًا وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وقد صرح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، مشيرًا إلى أن أعمالها تستمر حتى نهاية اليوم، موجهًا بالاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وشدد على رؤساء اللجان على ضرورة انتهاء التصحيح أولًا بأول.

وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية بالغربية

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