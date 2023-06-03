السجن 3 سنوات ونصف سنة والغرامة 51 ألف جنيه لمتهم بالتهرب من الضرائب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمة الأولى، و6 أشهر وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة، بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على نشاطه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمود.ع" بصفته خاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بالتهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب، وتوريد الوجبات الجاهزة، وذلك ببيع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب وتوريد الوجبات الجاهزة لبيعه سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.