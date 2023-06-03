السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريقين بشقة وعقار بالجيزة

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريقين اشتعلا بعقار في كرداسة، وشقة بإمبابة، ولم يسفرا عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة أبورواش بكرداسة، حيث توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران وإخماده دون إصابات.

وأقام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار، لتحديد سبب اشتعال الحريق، وحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، وباشرت النيابة التحقيق.

كما نشب حريق بشقة سكنية، بشارع ترعة السواحل بإمبابة، ونجح رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

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