السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 في انقلاب ملاكي على الصحراوي الشرقي ببني سويف

انقلاب ملاكي
انقلاب ملاكي

أصيب 3 مواطنين بسحجات وكدمات، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بـ 3 كيلو، في اتجاه محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة الكريمات بـ 3 كيلو في إتجاه بني سويف، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، بإصابات خفيفة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور   مدير عام المستشفى.

3 مواطنين سحجات وكدمات الطريق الصحراوي الشرقي محافظة بني سويف المستشفى الإسعاف

الأكثر قراءة

ضبط هارب من الإعدام فى أسيوط

مدبولى يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد نقطة إدارة مياه الأمطار

وزيرة التخطيط: الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

تراجع أسعار زيت الطعام بالأسواق.. ومواطنون: بشرة خيرة لباقى السلع

17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية داخل 53 لجنة بسوهاج

79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة