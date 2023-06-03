السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باسل عادل: نبحث مصلحة الوطن فى جلسات الحوار الوطنى «فيديو»

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني والسياسي، إننا أعلنا في لجنة التعليم ما قبل الجامعي عن تدشين كتلة الحوار من مجلس الأمناء، معقبًا: "أشرف برئاسة المجلس ومعي 20 عضوًا ما بين أكاديميين وسياسيين ونواب، وطلبنا من الدكتور ضياء رشوان اعتمادنا ككيان سياسي في الحوار،  كأحد أول إفرازات الحوار الوطني".

وأضاف "عادل" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أنه حضر أكثر من لجنة بالحوار الوطني، ورأى إفرازات هائلة بالحوار، وهناك شخوص ظهرت ولمعت ولديها رؤى وأفكار واضحة جدًا، ونستطيع أن نقول إن الحوار مفتوح ويدعم كل الأطياف سواء أحزابا أو كيانات شبابية أو سياسية وغيرهما.

وأوضح البرلماني باسل عادل، أننا نبحث فقط عن مصلحة الوطن، وكل قراراتنا بالتصويت، ولدينا رؤى كثيرة متماسكة في العديد من القضايا.

 

مصر قاماتها كبيرة وكفاءتها عظيمة

 

وأشار البرلماني باسل عادل، إلى أن مصر قاماتها كبيرة وكفاءتها عظيمة، ونشهد تقديم رؤى هائلة خلال الجلسات، ونسعى لدمج العمل الأهلي المحلي مع المدارس الحكومية لدعم الطلاب بالمراحل الدراسية قبل التعليم الجامعي.

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