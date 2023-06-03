بينها معرض "استديو الخليفة" فى بيت المعمار المصرى.. أجندة "الدستور" الثقافية

يحتشد اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي السادسة مساء، يحتضن بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب ــ بدرب اللبانة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالخليفة، معرض وحفل ختام مشروع "استديو الخليفة".

يتضمن الحفل كلمة افتتاحية لفريق المشروع وعرض لقصص مصورة للحرف التراثية بحي الخليفة من إنتاج المشاركين في تدريبات ستوديو الخليفة للتصوير والسرد البصري: محمد رامي، محمد صلاح، أحمد عصام، عبد الله عمرو، زياد أحمد، سما إيهاب.

ويستضيف الحفل المصورة والمخرجة ندي عمرو لمناقشة القصص المصورة. ويستضيف الحفل مؤسس مؤسسة القلم محمد وهدان لإلقاء كلمة.

ــ الإمام محمد عبده .. جهود إصلاحية لا تتقادم

وفي السابعة والنصف مساء، يستضيف أتيليه ضي، احتفالية "الإمام محمد عبده .. جهود إصلاحية لا تتقادم"، والذي ينظمها مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية.

ويشارك في الاحتفالية كل من: الدكتور أحمد محمد قيس أستاذ التاريخ والفلسفة والعقيدة بالجامعات العربية والأوروبية "من لبنان"، ومن مصر الناقد الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون، ويدير اللقاء الكاتب دكتور يسري عبد الغني مؤسس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية.

ــ قيام وانهيار آل مستجاب بمركز الكتاب

وفي الخامسة مساء، يجتمع فريق المناقشة، بالمركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي، لمناقشة المجموعة القصصية "قيام وانهيار آل مستجاب"، للقاص الراحل محمد مستجاب، ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

ــ أكواد السعادة في جزويت الإسكندرية

وفي السادسة مساء، يستقبل مسرح الجراج بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، العرض المسرحي "أكواد السعادة"، وهو عرض حكي، يعقبه مناقشة مع الاستشاري النفسي دكتور مصطفي النحاس، حول أهمية السعادة في كونها المحرك الأساسي للكائن البشري لمواصلة الحياة.

والعرض المسرحي "أكواد السعادة"، من تأليف وإخراج حورية الدقاق.

ــ أفلام لقراء الأفلام

يليها في السابعة مساء، ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لقاء بعنوان "أفلام لقراءة الأفلام"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما الجزويت، ويتضمن اللقاء عرض الفيلم الروائي الطويل The Fall أو "السقوط"، والفيلم من إنتاج عام 2021، من إخراج ميجان بارك، و تبلغ مدة عرضه 92 دقيقة.

ــ أنشطة صندوق التنمية الثقافية

وفي السابعة مساء، تواصل فرقة التنورة التراثية، تقديم عروضها في رحاب مركز إبداع قبة الغوري، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، العرض المسرحي "طومان باي سلطان الحرافيش"، بالتعاون أيضا مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر العرض حتي 8 يونيو الجاري.

ــ وداعًا بونابرت في سينما الهناجر

وفي السابعة مساء، وضمن عروض نادي السينما الأفريقية، تستقبل سينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عرض للفيلم الروائي الطويل "وداعًا بونابرت"، للمخرج الراحل يوسف شاهين، والفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك عام 1985، وتبلغ مزة عرضه 115 دقيقة.

ومن بطولة كل من: جميل رابت، محسنة توفيق، محسن محيي الدين، ميشيل بيكولي، باتريس شيرو، وكريستيان باتي.