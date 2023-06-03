السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنجلينا جولى لـ "آدم شو": أجعل أولادة "يضربون" ساندويتشات حلاوة بالقشطة خلال فترة الامتحانات

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

قدم الفنان أحمد آدم مشهد كوميدي مع الفنانة أنجلينا جولي، حيث ظهر آدم وهو يحادث جولي على امتحانات أبناءها وهل تتبع نظام غذائي مع أبناءها أثناء فترة الامتحانات، لترد: "نعم أتبع نظام غذائي، وبالطبع أزيد من السكريات لرفع التركيز، أجعلهم طوال فترة الامتحانات يضربون ساندويتشات حلاوة بالقشطة"، ليعلق أحمد آدم" "يضربون ؟! يضربون حلاوة بالقشط؟! يا جماعة إنتوا جايبين شيماء سيف ولا إيه يا جدعان عايز أفهم".

 

أنجلينا جولي تذهب مع أبناءها للجنة الامتحان 

وأضاف الفنان أحمد خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "هل أنت يا ست أنجلينا من الناس إللي بتروح مع ولادها عند لجان الامتحانات، ولا بتقفي برا اللجنة ولا بتسبيهم لوحدهم؟"، لترد أنجلينا جولي: "طبعاً يا آدم لابد أن أطمئن عليهم حتى آخر لحظة، وأنا لست وحدي، فمعي أم جاكسون وأم نيكسون وأم كلينتون"، ليرد أحمد آدم ساخرا:"إنتي بتجمعيهم كلهم؟ أم جاكسون وأم نيكسون وأم كلينتون! دي مش لجنة امتحانات.. دي لجنة أمم متحدة ياحاجة".

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