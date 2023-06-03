أحمد آدم يواسى أنجلينا جولى لانشغالها بامتحانات أولادها: الله يكون فى عونك

قدم الفنان أحمد آدم ، مشهد كوميدي من النجمة أنجلينا جولي، وكأنه يحادثها في برنامج "آدم شو" عن الامتحانات، وقال الفنان أحمد آدم للنجمة أنجلينا جولي: "مساء الفل يا ست أنجلينا، مساء الفل على عنيكي"، لترد عليه أنجلينا جولي: "مساء الخير عليك يا آدم، أعتذر عن التأخر في اللقاء، فأنا منذ بداية الامتحانات وأنا لا أتهنى على أي راحة، منذ صباحية ربنا وأنا أذاكر للواد الصغير، ثم أحضر الطعام، ومن ثم أذاكر لبقية العيال"، ليعلق آدم: "ربنا يكون في عونك يا ست الكل".

وأضاف الفنان أحمد آدم خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "إنتي عندك 7 عيال، أكيد البيت بيبقى في حالة طواريء جامدة، الطواريء عندك عاملة إزاي يا ست أنجلينا؟"، لترد عليه أنجلينا جولي: "بالفعل يا آدم، ولاحظ أن لدي امتحانات شهادات"، ليتساءل أحمد آدم: "هما العيال في سنة كم، بقالي كتير مسألتش عليهم"، لتجيب عليه أنجلينا جولي:"عندي موسى الصغير ابتدائية، وإخواته التوأم فيفيان وليون إعدادية، ونوفل ثانوية"، ليعقب أحمد آدم متعجبًا:"نوفل! الله أكبر نوفل بقى في ثانوية؟ الأيام بتجري يا أم نوفل والله".