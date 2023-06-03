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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 3 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع " ganeshaspeaks" حظك اليوم السبت 3 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية ، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الجدي:

قد تضطر إلى التعامل مع بعض الأشخاص المتسلطين أو المتهورين في الصباح، احذر من التشتت في فترة ما. 

 

تستمتع بالرومانسية والإثارة في حياتك العاطفية، لديك جاذبية وحماسة لا تقاوم، وقد تجذب شخصا جديدا أو تزدهر علاقتك الحالية، كن صادقا وشفافا مع شريكك، ولا تخف من المغامرة والابتكار.

 

برج الثور: 

تشعر بالقرب والتقدير من أصدقائك وجيرانك وإخوتك، وقد تشاركهم بعض الأحلام والأهداف، حيث يشجعك على التخلص من أي شيء يثقل عليك، كن مبتكرا ومبدعا في هويتك وطريقة تقديم نفسك.

 

برج العذراء

قد تشعر بالتوتر والقلق في الصباح، قد تكشف عن بعض المعلومات الحساسة أو تواجه بعض المفاجآت الغير مرغوبة، حاول أن تبقى هادئا ومتزنا ولا تدع الخوف يسيطر عليك.

 

ستشعر بالثقة والإشراق في المساء عندما يدخل القمر في برجك، وقد تستمتع بالرومانسية والإثارة في حياتك العاطفية، لذا كن صادقا وشفافا مع شريكك، ولا تخف من المغامرة.

 

صفات الابراج الترابية:

الابراج الترابية هي الثور والعذراء والجدي، وهي تتميز بالواقعية والثبات والجدية، فهي تحب الأمن والاستقرار في جميع جوانب حياتها، وتتجنب المخاطر الغبية وغير الضرورية.

 

الابراج الترابية تستخدم مهاراتها الفنية والحرفية لإنشاء أشياء جميلة ومفيدة، فهي تحترم القوانين والتقاليد، وتسعى إلى تحقيق النجاح والاحترام في المجتمع.

 

يتسم مواليد الابراج الترابية بالعند والحذر من التغيير، فهي تثق بخبرتها وحكمتها، ولا تحب أن تتأثر بآراء الآخرين، كما أنها تفضل أن تتخذ قراراتها بعقلها بدلا من الانسياق وراء المشاعر، فهي تحتاج إلى الوقت للتكيف مع المواقف الجديدة، ولا تحب أن تضغط عليها أو تستعجلها.

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