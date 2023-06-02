الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ميدانية لمراجعة الالتزام بمواقع عرض الإعلانات في المطرية

جانب من الزيارات
جانب من الزيارات الميدانية

نظمت الادارة العامة للاعلانات بمحافظة الدقهلية بإشراف محمد البدوي،  لتفقد شوارع وميادين والتأكد من الالتزام باختيار أماكن ملائمة لعرض الإعلانات حفاظًا على تحسين الصورة البصرية للمواطنين. 

وأوضح “البدوي” أن الزيارة استهدفت مدينة المطرية بالتنسيق مع نادر محي الدين رئيس المدينة، لاختيار اماكن مناسبة بشوارع وميادين المطرية لوضع الاعلانات بها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية.

شارك في المعاينة علي الطبيعة واختيار الاماكن المناسبة لوضع الاعلانات بالمطرية سامح سعد نائب رئيس المدينة وفريق ادارة الاعلانات بالمحافظة ورئاسة مجلس المدينة..  

يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأمر محافظ الدقهلية في وقت سابق، بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

الإدارة العامة الاعلانات الدقهلية زيارات ميدانية شوارع

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