الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتعادل مع منتخب اليمن وديًا استعدادًا للاتحاد السكندرى

الزمالك
الزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ضمن استعدادات الفريق الأبيض للقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري.

واستهل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومصطفى شكري وسامسون أكينولا ومحمد صلاح.

وتقدم منتخب اليمن بعد 17 دقيقة من بداية المباراة، عن طريق قاسم الشرفي قبل أن يكثف لاعبو الزمالك من محاولاتهم للتعديل.

وأهدر محمد صلاح لاعب الزمالك الشاب فرصة خطيرة في الدقيقة 32 تصدى لها حارس منتخب اليمن.

ونجح مصطفى شكري في إحراز هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 62 بعد كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء من ركنية سددها في الشباك.

الزمالك منتخب اليمن الاتحاد السكندرى مباراة ودية

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