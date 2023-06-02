"وقت المصيف".. نصائح صحية للسفر بشكل آمن وصحي

يعتبر السفر هو أحد الأشياء التي يستمتع بها الكثير منا خاصة بفصل الصيف، إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي على صحة الإنسان، وقد ينقل العديد من الأمراض المختلفة، لذلك يجب عليك إتباع بعض النصائح الصحية للسفر بشكل آمن وصحي.

السفر والصيف عادة ما يكونان مرتبطين بالاستمتاع والاسترخاء، ولكنهما أيضاً يمكن أن يكونا فرصة لتحسين الصحة، فقد توفر العطلات الصيفية لنا مزيجًا من الأنشطة المثيرة والأطعمة الصحية التي تعزز صحتنا وسعادتنا، حيث أن السفر والصيف يمكن أن يكونا فرصة لتحسين صحتنا وسعادتنا، ولذلك، يجب علينا العناية بأنفسنا خلال رحلاتنا والتركيز على النشاطات الصحية وتناول الأطعمة الصحية.

وقدم الخبراء بموقع "the sun" البريطاني عدد من النصائح الصحية للسفر بشكل آمن وصحي، والتعامل مع الأمراض التي قد تنشأ من السفر.

نصائح صحية للسفر بشكل آمن وصحي:

تأكد من أخذ جميع التطعيمات اللازمة قبل السفر، والتأكد من صحة جواز السفر وتأشيرة الدخول، حافظ على النظافة الشخصية وغسل يديك بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء الفاتر عند الحاجة، واستخدم المطهرات اليدوية عندما لا يكون هناك ماء وصابون.

قم بالتحلي بالحذر عند التعامل مع الحيوانات والطيور، وتجنب لمس أي حيوانات ميتة، قم بتجنب أماكن تتجمع فيها الناس في حالة انتشار الأمراض، واتبع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

لا تتناول الأطعمة أو المشروبات التي قد تكون ملوثة، وتجنب الأماكن التي يستخدم فيها الناس نفس الأدوات لتجنب نقل العدوى، قم بتنظيف الأسطح التي يمكن الوصول إليها بين الفترات الوقائية المختلفة.

قم بشرب الماء النظيف فقط، وتجنب شرب الماء الفاسد أو غير النظيف، واستخدم وسائل الوقاية الشخصية اللازمة، مثل الكمامات والقفازات، لحماية نفسك من الأمراض.

خذ إجازتك اللازمة ولا تجهد نفسك أكثر من اللازم، واتبع النصائح الخاصة بالتغذية والصحة النفسية في السفر، وفي حالة الشعور بأي أعراض مرضية، قم بالتوجه إلى أقرب مرفق طبي لتشخيص المرض وعلاجه في الوقت المناسب.