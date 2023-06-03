"رحلة العائلة المقدسة فى أرض مصر" كتاب يوثق وقائع الرحلة فى التراث

يعرض كتاب "رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر" للكاتب والأكاديمي الدكتورإسحق إبراهيم عجبان، والصادر عن "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم"، توثيق علمي دقيق معتمد على عدد كبير من البرديات والمخطوطات والمصادر التاريخية التي تتضمن تاريخ الكنيسة المصرية، كـ"السنكار، والدفنار، وتواريخ البطاركة والكنائس والأديرة"، فضلًا عن ذكر العديد من المراجع باللغة العربية واللغات الأجنبية لكي يعتمد عليها الباحثين في معرفة معلومات لهذه الرحلة التي تعتبر من أهم الأحداث التي مرت علي مصر، وهي ذكرى مرور رحلة العائلة المقدسة على أرض الوطن.

يذكر أن الكتاب قام بتقديمه قداسة "البابا تواضرس الثانى"، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أشار فيه، إلى أن هذا البحث "يُعتبر إضافةً هامةً للدراسات والأبحاث التي تناولت تفاصيل الرحلة المباركة، جامعًا لها، ومكملًا لجوانبها المتعددة والتي تعد دراسة تاريخية مع التحليل والتحقيق والتوثيق، اعتمد فيها المؤلف على المصادر القديمة والحديثة، التي كتبت بلغات متعددة، و مستندة على المصادر التاريخية للكنسية".

ويعتبر هذا الكتاب الذي يُمثل "إسهامًا من الكنيسة القبطية في الأبحاث والدراسات التي تقدمها بلادنا مصر لهيئة اليونسكو (UNESCO)، "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"، لإدراج مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ضمن قائمة المواقع المعتمدة ضمن التراث العالمي".

وقد سعى هذا الكتاب بطريقة علمية منهجية، إلى تدقيق الظروف التاريخية والاجتماعية، والاقتصادية والجغرافية، التى واكبت هذه الرحلة إلى مصر.

أشار الأستاذ " شادي حسين الشافعي" بأن كتاب " رحلة العائلة المقدسة في غاية الأهمية، والذي ذكر فيه الأماكن التاريخية التي قامت بزيارتها العائلة المقدسة، والكتاب يتضمن العديد من الجداول، والخرائط التاريخية، والرسوم التوضيحية.

أشار الدكتور" إسحق ابراهيم عجبان"مولف الكتاب، إلى أن هذه الدراسة بالغة الأهمية، والتي تعرض البحث من كافة الزوايا الدينية، والتاريخية، والأثرية، والثقافية، والفنية والعلمية، والسياحية، ولقد اشتمل هذا الكتاب عرضًا لوقائع الرحلة فى التراث والثقافة العربية، وأرشيف الصحافة المصرية، والأمثال الشعبية، وكتابات الرحَّلة الأجانب باختلاف جنسياتهم، كما أنه عامر بعشرات الصور النادرة والجداول الدقيقة، والأشكال واللوحات، والوثائق و المخطوطات.