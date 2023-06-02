بحضور فنانات وصناع الدراما.. "قومي المرأة" يكرم دراما رمضان الداعمة للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة مساء أمس، احتفالية كبرى بعنوان "المرأة في دراما رمضان" لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة، والتي تم عرضها خلال شهر رمضان ٢٠٢٣، بحضور كل من الفنانات المبدعات منى ذكي، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، أمينه خليل، روجينا إلى جانب كوكبة من صناع الدراما من المؤلفين والمخرجين والمنتجين.

عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وهي تتوسط كوكبة ونخبة عظيمة من صناع الدراما المصرية المحترفين، الواعين بأهمية دورهم ومسئوليتهم المجتمعية، في عصر ذهبي حافظ على مكتسبات المرأة، وعلى نجاحها وتقدمها، وشددت على أن المرأة المصرية إذا لم تحصل على حقوقها الآن فسوف يكون من الصعب الحصول عليها فيما بعد.

وأضافت رئيسة المجلس أن الدراما المصرية لطالما كانت متفردة وتلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعى المصرى والعربى ، ولها دور كبير في تشكيل الرأي العام والتنشئة الاجتماعية مثلها فى ذلك مثل المؤسسات، وقد يكون تأثيرها أكبر، قائلة: "جملة واحدة.. ومشهد واحد في الدراما ممكن يؤثر في جيل كامل ويغير فكره.. ويعمل نقله نوعية"، مضيفة أنه لذلك تكمنأهمية الدراما في نشر الوعى بقضايا المرأة المصرية، باعتبارها فن صناعة الوعي، مؤكدة أن وعى المرأة بحقوقها هو أهم مكتسب للمجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حفل تكريم اليوم يعد الحفل الأول من نوعه لتكريم صناع الدراما المصرية، موضحة أن المجلس وعلى مدار ثمانى سنوات يرصد صورة المرأة في الدراما وكيف تتناول قضاياها ومدى مراعاتها للكود الإعلامي الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى دور الدراما المصرية منذ عقود فى تسليط الضوء على قضايا هامة للمرأة مثل أهمية التعليم فى مسلسل هى والمستحيل للعظيمة صفاء أبوالسعود، وضمير أبلة حكمت للعظيمة فاتن حمامة، والوتد للعظيمة هدى سلطان وامراة من زمن الحب وأميرة في عابدين للعظيمة سميرة أحمد وغيرها الكثير، قائلة: "حياة سيدات تغيرت بعد المسلسل وأصبحنا نحتفل بحصول سيدات على درجة الماجستير بعد أن تم محو أميتهن".

كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيارات بطلات مسلسلات شهر رمضان لهذا العام ، مؤكدة أنهن قدمن شكل مختلف للدراما النسائية ، وأنهن سيدات لديهن رسالة وهدف ويسعين للتغيير.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر إلى جميع شركات الإنتاج على اهتمامها بعرض وتقديم عمل درامى مساند لقضايا المرأة، قائلة: "كل الشكر لكل منتج بيقدم فكر مختلف، ومتأكد أنه هيغير المجتمع".

كما قدمت رئيسة المجلس التحية الى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المساندة والدعم لخلق وعى بقضايا المرأة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمسلسل جت سليمة، وأكدت أنه خلق حالة من المتابعة والاهتمام لدى الأجيال الجديدة.

وخصصت الدكتورة مايا مرسي الشكر لصناع مسلسل تحت الوصاية، متمنية تغيير القانون لتحقيق الإنصاف.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي حديثها للمخرج كريم الشناوى قائلة: "عملت مع كريم الشناوى فى أول في حياته إعلان وكان حول بطاقات الرقم القومي، والآن نحتفل باستخراج مليون و٩٩ ألف بطاقة".

وفى ختام كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تمنياتها بالاحتفال الأعوام القادمة بأعمال أكثر داعمة لقضايا المرأة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة، أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الإعلام بالمجلس، على مدار ثمانية أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الدرامي والبرامجي والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، ومدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي، واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع آراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة رصد وفرق بحثية مكونة من الخبراء والأساتذة الجامعيين في مجال الإعلام وبمشاركة 140 طالبا وطالبة بكليات الإعلام بالجامعات المصرية وتدريبهم على استمارة التحليل، كما قامت اللجنة هذا العام في رمضان 2023بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والعربية والمنصات الرقمية، والبالغ عددها 32 مسلسلا، ومتابعة الإذاعة المصرية المسموعة والبرامج التليفزيونية والإعلانات المعروضة خلال رمضان 2023

وأوضحت أن تقرير رصد دراما رمضان أشار إلى تصدر كل من مسلسل حضرة العمدة، جميلة، الهرشة السابعة، ستهم، جت سليمة، عملة نادرة، تحت الوصاية، في جذب انتباه الجمهور والاستحواذ علي المشاهدة والإعجاب الشديد بالمضمون والأداء والإخراج . كما تصدرت هذه المسلسلات الترند علي السوشيال ميديا ، كما أكدت السيدات التي أجري عليهم الاستبيان أن هذه المسلسلات عبرت عن واقعهم الفعلي وما يمرون به في حياتهم اليومية كما أكدت 65% من هؤلاء السيدات أنهم يرون أنفسهن في بطلات المسلسلات نظرا لواقعية المضمون الذي عبر عن معانتهن ومشاكلهن الحقيقية كما تحدث في حياتهن اليومية.

وقالت في الختام:"شكرا من القلب لكل من ساهم في دعم المجلس لمساندة المرأة والحفاظ على الأسرة المصرية متماسكة سعيدة قوية وداعمة لمصر شكرا لكل المبدعين من الفنانات والفنانين ولكل فرق الإنتاج الإعلامي والدرامي من الكتاب والمخرجين والمصورين والمنتجين والفرق المعاونة“.

وأشادت الدكتورة هبه هجرس، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بما تم إبرازه فى دراما رمضان لصالح المرأة المصرية، موضحة أن المجلس يعمل بالرصد منذ ٨ سنوات ومنذ خمس سنوات تم انضمام لجنة المرأة ذات الإعاقة للمرصد، مؤكدة أنه ما يهمنا هو تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية والتي يتم تناولها في الدراما.

وأكدت الدكتورة هبه هجرس، أن المرصد الإعلامي للمجلس حقق نجاحاً كبيراً عبر متابعة جميع الأعمال الدرامية، مؤكدة أن الصورة السلبية الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة بدأت تتلاشى، مشيدة بأهمية دور الدراما في نشر الوعى المجتمعى ومتوجهة بخالص الشكر لكل صناع الدراما.

وفي ختام الاحتفالية، كرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة ووتش ات، وفنانات وصناع دراما كل من مسلسلات يحي وكنوز، حضرة العمدة، جميلة، الهرشة السابعة، ستهم، جت سليمة، عملة نادرة، تحت الوصاية.