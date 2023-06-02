نتيجة الشهادة الاعدادية2023، يبحث الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس وذلك عقب إعلان عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 برقم الجلوس



“الدستور" تستعرض في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس، وتتعدد طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك بعد إطلاق كل محافظة موقع إلكتروني خاص بها، لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بشكل كبير ومتسارع.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن لكافة الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بعد أن اعتماد جميع المحافظات لنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يتم اتباع عدد خطوات للتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الإساسي من خلال موقع نتيجة نت، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

يتم اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية 2023.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب. كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على زر «بحث».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 وتوزيع الدرجات



ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 لكي يكون المجموع الكلي من 280 درجة، فقد يتم تقسيمها بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، حتى تصبح بذلك درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023



كما يقترب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني ، وهذا ما أكدت عليه مديرية التربية والتعليم بقنا، فور انتهااء فريق الكنترول من أعمال التصحيح والرصد بعد ساعات قليلة ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسمياً يوم السبت المقبل الموافق 3 من يونيو 2023.

ويذكر إنه قد تم فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي والذي سيكون عقب انتهاء إعلان النتيجة وسوف تستمر عمليات التقديم على التظلم لمدة أسبوعين وتكلفة المادة الواحدة 40 جنيهاً.