الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: مصطفى محمد مهاجم ثانٍ فى جالطة سراى الموسم المقبل

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مستقبل المحترف المصري مصطفى محمد مع فريقه جالطة سراي التركي.

ويلعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي، لكن النادي الفرنسي واللاعب يرفضان إكمال رحلتهما سويًا، لذا بات مصطفى قريبًا من العودة لفريقه جالطة سراي.

وحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، فإن أوكان بوروك المدير الفني لجالطة سراي، يعد مصطفى محمد لاعبًا في فريقه للموسم المقبل، ويريد عودته.

وأوضح التقرير أن مصطفى محمد سيكون المهاجم الثاني في فريق جالطة سراي، حيث إن المهاجم الأول سيكون الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وتابع التقرير أن احتمالية الحصول على مهاجم محلي سيكون أمرًا مكلفًا، لذا فإنه من المفترض أن يلعب مصطفى البالغ من العمر 25 عامًا دورًا مع فريقه الموسم المقبل.

وتُوج فريق جالطة سراي ببطولة الدوري التركي موسم 2022-/2023، للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ليضمن التأهل إلى التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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