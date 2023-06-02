الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 برقم الجلوس

نتيجة الاعدادية
نتيجة الاعدادية

يبحث العديد من طلاب اعدادية الجيزة 2023 عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2023  محافظة الجيزة .

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الجيزة

وتنشر الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس، حيث يدخل الطالب على هذا الرابط ويمكنه الحصول على النتيجة من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص به وسوف تظهر له تفاصيل النتيجة بالدرجات والمواد. 

قم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة من هنا www.gizaedu.net/nat.html

اضغط على معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 

ادخل رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي 2023 

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة بالدرجات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نسب النجاح في الشهادة الاعدادية 2023

وخلال الايام الماضية قد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى أكثر من محافظة وقد أعلنت كل من محافظتى القاهرة والجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية حيث جاءت تفاصيل النتيجة فى الجيزة كالتالي: جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد جاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

أما عن نسبة النجاح فى القاهرة فقد جاءت نسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩ طالب كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وقد أعلنت المديريات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية عن فتح باب التظلمات يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على أن يستمر فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين.

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