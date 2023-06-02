الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الجيزة: فتح المجازر مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك

مجازر
مجازر

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر، وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72، ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع، حفاظًا على البيئة، إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجازر عيد الأضحى الجزار مجزر المنيب

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