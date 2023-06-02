ضبط 13 متهمًا و16 قطعة سلاح نارى فى حملة مكبرة بقنا

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة «دشنا – الوقف».

أسفرت جهودها عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «9 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 13 متهمًا لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4 أحكام قضائية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.