الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة فى "الشاهد" على "إكسترا نيوز".. الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع سامح عاشور

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسامح عاشور

تعرض قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، في الحادية عشرة من مساء الجمعة، الجزء الثاني من حوار الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، مع سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، في ثاني حلقات برنامج «الشاهد». 

يتحدث سامح عاشور في الجزء الثاني من الحوار عن معاركه مع جماعة الإخوان الإرهابية وماذا فعلوا خلال ثورة 25 يناير.

ويتطرق الحوار إلى دور حملة تمرد في ثورة 30 يونيو.

توثيق أحداث ثورة 30 يونيو

ويقدم برنامج «الشاهد» توثيقاً لأحداث ثورة 30 يونيو عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور».

الشاهد برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز يحاور النائب سامح عاشور

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