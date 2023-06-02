تقرير أمريكي: الشرق الأوسط وجهة سفر مفضلة للأثرياء الصينيين ومصر في المقدمة

أكد موقع "سكيفت" الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، أن الشرق الأوسط وجهة سفر مفضلة للأثرياء الصينيين، حيث يخطط أكثر من 20% من أصحاب الملايين الصينيين لزيارة الشرق الأوسط في الأشهر الـ 12 المقبلة ، وفقًا لأحدث تقرير TrendLens من شركة الاستشارات أجيليتي.

وحلل التقرير ردود الاستطلاع لـ 315 من الأثرياء و 216 من أصحاب الثروات العالية في الصين في مارس وأبريل من هذا العام، و قفز الذين يخططون لرحلات ترفيهية خارجية من 50 % في عام 2022 إلى 75 % هذا العام.

وأعرب الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة عن تفضيلهم لشراء منتجات التجميل والساعات والمجوهرات في الخارج بحثًا عن صفقات أفضل.

ووفقًا للتقرير، فإن الأفراد من أصحاب الثروات العالية والمستهلكين الأثرياء في الصين أكثر ثقة بشأن دخلهم واستثماراتهم التي يمكن إنفاقها، والإنفاق على المنتجات الفاخرة والتجارب مثل السياحة، منها وجهات الشرق الأوسط.

- 30 مليون سائح صيني مهتمون بزيارة مصر خلال السنوات القليلة المقبلة

وأوضح التقرير، أن حوالي 30 مليون سائح صيني مهتمون بزيارة مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة أحمد عيسى.

وأشار التقرير الي أن إحدي كبري شركات تكنولوجيا السفر وقعت صفقة مع شركة نيو ستار لخدمات الطيران المصرية، وتطلع الي تقديم أحدث تقنيات حجز الرحلات لمستخدميها، إلى جانب تزويد وكالات السفر بالبيانات التي يطلبها العملاء بأسعار تنافسية.

وقالت الشركة في بيان لها: "سيعزز هذا أيضًا الخدمات التكنولوجية المقدمة، مما يسمح لكلا الشركتين بقيادة المحركات الرقمية الحالية في سوق السفر والسياحة".

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا ديلي مورنينج" الصينية، قالت إن مصر من أوائل الوجهات السياحية التي استقبلت السياح الصينيين بعد قرار الصين بإعادة فتح حدودها أمام العالم بعد 3 سنوات من قيود الوباء وتوقعات بزيادة الأفواج السياحية الصينية إلى معدلات ما قبل الوباء، بسبب حفاوة وكرم الاستقبال وجمال أهراماتها القديمة.