الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مشروعك" ينفذ 42 مشروعًا تنمويًا بالمنوفية بتمويل 15 مليون جنيه خلال مايو

المنوفية
المنوفية

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر مايو الماضي بلغ 84 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 42 مشروعا تنمويا جديدا، بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم الجمعة، إن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور المبادرة، وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.
 

مشروعك ينفذ 42 مشروعا تنمويا جديدا بالمنوفية تنمويا جديدا بالمنوفية بتمويل 15 مليون جنيه خلال مايو محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية

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