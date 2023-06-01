صحيفة إسبانية: كريم بنزيما مستمر مع ريال مدريد الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني سيبقى في صفوف الفريق الملكي حتى نهاية عقده.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريم بنزيما لن يوافق على العرض المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي، وسيبقى في صفوف ريال مدريد حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

وكشف تقرير نشرته الصحيفة الإسبانية عن استمرار بنزيما في صفوف الريال خلال السنة المتبقية في عقده وهذا الأمر ما كان يفكر فيه اللاعب وإدارة المرينجي.

وشدد التقرير الذي نشرته ماركا، على أن بنزيما يرغب في الخروج من ريال مدريد عبر الباب الكبير، وأن الفرنسي لا يزال يشعر بكونه قادر على تقديم موسم آخر في صفوف المرينجي.