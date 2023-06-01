الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيلم تسجيلي عن منشآت الأهلي بافتتاح فرع القاهرة الجديدة

افتتاح فرع الأهلي
افتتاح فرع الأهلي الجديد

انطلقت، منذ قليل، مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقص الكابتن الخطيب برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شريط الافتتاح في حضور كوكبة من الوزراء والمسئولين.

وفي بداية الحفل، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض ما تم إنجازه من منشآت بمقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وصولًا إلى الطفرة الكبيرة بفرع التجمع الخامس.

حضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

يشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.
 

افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الكابتن محمود الخطيب الاهلى فيلم تسجيلي

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