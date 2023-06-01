الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موافقة أولى من النواب الأوروبيين على زيادة إنتاج الذخائر لتسريع التسليم لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى زيادة إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاحتياطي وتسريع عمليات التسليم إلى أوكرانيا.
تم تبني هذا "القانون لدعم إنتاج الذخائر" بغالبية كبرى (446 مقابل 67 مع امتناع 112 عن التصويت) خلال جلسة عامة مصغرة في بروكسل.
وكانت المفوضية الأوروبية عرضت مطلع مايو هذه الخطة بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز القدرة على إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي الى مليون قذيفة في السنة. ويفترض ان يتيح التمويل المشترك للاستثمارات الصناعية زيادة إنتاج مصانعها في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مفوض الصناعة تييري بريتون وبتمويل من الدول الأعضاء ستبلغ قدرة الاستثمارات مليار يورو.
النواب الأوروبيون الذين قرروا استخدام إجراء الطوارئ لاعتماد هذا القانون، عليهم الآن بدء مفاوضات مع المجلس (الدول الأعضاء) للتوصل إلى اتفاق بهدف التصويت النهائي في جلسة عامة في يوليو.
وقال النائب الروماني كريستيان بويوي (يمين) إن "قرار اليوم يمثل خطوة مهمة الى الأمام لأمن اتحادنا والدفاع عنه وخصوصا لدعمنا الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر. سيعزز قدرتنا على الاستجابة للتحديات الأمنية".

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