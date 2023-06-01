الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل اقتصادي يكشف سر تجاوز الدين المغربي 100 مليار دولار

الدين المغربي 100
الدين المغربي 100 مليار دولار

كشف المحلل الاقتصادي، محمد الشرقي، عن سبب تجاوز الدين المغربي 100 مليار دولار، قائلا إن المغرب اقترض من السوق الدولية 2.5 مليار دولار، فقد وقع مع صندوق النقد الدولي على اتفاق بـ 5 مليارات دولار قد يستعملها في حال حدث ضغط على ميزانية الدولة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الديون الخارجية للمغرب زادت بنسبة 25%، بينما تمثل الداخلية 70% من إجمالي الديون ولم تزد إلا 1.8% وتعتبر عادية لحركة المديونية.

أزمة كورونا تسببت في عجز الموازنة 7.5%

وأشار إلى أن أزمة كورونا تسببت في عجز الموازنة 7.5% من الناتج الإجمالي، ولكنه انخفض مع توالي السنوات والآن وصل إلى 4.5% والاقتصاد المغربي كسب 3 نقاط.

تأثير الجفاف على الاقتصاد

وأوضح أن الجفاف يؤثر في الاقتصاد ويقلص النمو الإجمالي 2%، والبنك الإفريقي في اجتماعه الأخير بشرم الشيخ توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمو 3% وفي العام المقبل 3.5%، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك وضع مناخي أفضل قد يصل الاقتصاد المغربي إلى 5% لأنه مدفوع من قطاعات أخرى كقطاع صناعة السيارات والفوسفات والسياحة.

المحلل الاقتصادي الدين المغربي 100 مليار دولار السوق الدولية صندوق النقد الدولي ازمة كورونا عجز الموازنة ميزانية الدولة الجفاف

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