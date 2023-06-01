الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الآن

أرشيفية
أرشيفية

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/

للاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022- 2023 بنسبة نجاح 85.1 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3 %.

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وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 259 طالب حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15 %، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72 %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24 %.

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