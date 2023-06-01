الأسبوع المقبل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية (التيرم الثاني) فى منتصف الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه جارى العمل، الآن، داخل كنترول الشهادة الإعدادية لإنهاء أعمال التصحيح التي يعقبها مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية لتظهر النتيجة رسميًا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه من المقرر إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على صفحة المديرية الرسمية والصفحة الرسمية للقليوبية فورًا اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ويتم بعدها إتاحتها داخل مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

شددت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

أشارت مدير مديرية تعليم القليوبية إلى أن مؤشرات عدد من المواد التي يجري تصحيحها، أظهرت ارتفاع نسب النجاح، حيث بلغت النسبة الأولية في مادة التربية الدينية والكمبيوتر 85% حتى الآن، ومادة العلوم 97.4%، ومادة الجبر 99.2%، وجاري الانتهاء من أعمال التصحيح لكل المواد.