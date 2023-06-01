الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طالبة ببني سويف: شكرًا للرئيس لإتاحة الفرصة للمشاركة في "الحوار الوطني"

هدير حسن
هدير حسن

وجهت هدير حسن، الطالبة بالفرقة الثالثة (قسم علوم سياسية) بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف الشكر إلي الرئيس السيسي على إتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب للمشاركة في الحوار الوطني ودعوته لانعقاده ليجلس على الحوار جميع فئات الشعب من نخبه وأحزاب سياسية وشباب لبحث المشاكل المتعلقة في الدولة والجلوس على مائدة واحدة للخروج بمخرجات فعالة.

وأكدت هدير، خلال حديثها مع «الدستور» أن لديها عدد من المطالب لو كانت شاركت في جلسات الحوار كانت ستطالب بها وهى ومنها قضية التعليم بضرورة تأهيل الشباب خلال دراستهم بالجامعة على سوق العمل وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل والتأقلم مع العمل بعد التخرج من الجامعة من خلال بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الخاصة والعامة في الدولة.

وثاني قضية وهي مشكلة أوائل الخريجين وهي تعيين أول أثنين على الدفعة بحد أقصي مطالبة بضرورة الاهتمام بأول 5 أوائل من كل دفعة نظراً لأهميتهم وضروة أن يتم الاهتمام من قبل الدولة بالخمسة الأوائل ويتم الاستفادة بباقي الأوائل في أي مكان يتم الترشيح له.

في السياق، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث يبدأ الأحد ٤ يونيو القادم.

ويناقش الأحد، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جامعة بني سويف جلسات الحوار علوم سياسية قضية التعليم قانون حرية تداول المعلومات مجلسي النواب والشيوخ محور السياسي

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