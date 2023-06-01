إصابة شخصين سقطا من علو ببني سويف

أصيب عاملان نقاشة بكسور وكدمات وجروح، الخميس، إثر سقوطهما من سقالة أثناء عملهما بأحد المشروعات بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث سقوط من علو لعاملان نقاشة اثناء عملهما، حيث جرى التوجيه بسرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة اسعاف إلى مكان البلاغ وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما:"محمد.س.ك" 30 سنة، مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، مصاباً سحجات وكدمات وكسر بالساق الأيسر، و"علي.س.ع" مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، 36 مصاباً بكسر بالساق الأيسر، ويعملان في شركة خاصة للدهانات بمساكن المدينة شرق النيل.