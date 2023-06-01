الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين سقطا من علو ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب عاملان نقاشة بكسور وكدمات وجروح، الخميس، إثر سقوطهما من سقالة أثناء عملهما بأحد المشروعات بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث سقوط من علو لعاملان نقاشة اثناء عملهما، حيث جرى التوجيه بسرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة اسعاف إلى مكان البلاغ وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما:"محمد.س.ك" 30 سنة، مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، مصاباً سحجات وكدمات وكسر بالساق الأيسر، و"علي.س.ع" مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، 36 مصاباً بكسر بالساق الأيسر، ويعملان في شركة خاصة للدهانات بمساكن المدينة شرق النيل.

السكرتير العام المساعد الكوبري العلوي المستشفى الجامعي أمن بني سويف بشرق النيل بني سويف بني سويف الجديدة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ذاكرة المكان

أول تحرك من محافظة القاهرة بعد سقوط يافطة كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية