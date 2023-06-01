الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية لمراقبة الأسواق بالإسماعيلية وتحرير 70 محضرًا

جريدة الدستور

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

أسفرت الحملات عن تحرير ٧٠ محضرًا تموينيًا، منهم ١٦ محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، وعدد ١٧ محضرًا بيع بأزيد من السعر، ومحضرًا عدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، وعدد ٤ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٥ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.

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